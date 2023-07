RÉCITAL PIANO AU TEMPLE DE MEYRUEIS Rue du Temple Meyrueis, 14 août 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Récital Piano avec des représentations des œuvres de Chopin, Liszt, Beethoven et bien d’autres au Temple de Meyrueis…..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . EUR.

Rue du Temple

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Piano recital with performances of works by Chopin, Liszt, Beethoven and many others at the Temple de Meyrueis….

Recital de piano con interpretaciones de obras de Chopin, Liszt, Beethoven y muchos otros en el Temple de Meyrueis….

Klavierabend mit Aufführungen von Werken von Chopin, Liszt, Beethoven und vielen anderen im Tempel von Meyrueis….

