Marché de Noël Rue du Temple Eymet, 25 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez profiter de l’ambiance de Noël au Temple d’Eymet.

Vous pourrez trouver de quoi faire plaisir ou vous faire plaisir : nourriture, cadeaux, artisanat… mais aussi passer un bon moment autour d’un vin chaud, café ou thé avec des gateaux..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

Rue du Temple Temple

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Christmas atmosphere at the Temple d’Eymet.

You’ll find everything you need to please yourself or others: food, gifts, handicrafts… but also a good time over mulled wine, coffee or tea and cakes.

Venga a disfrutar del ambiente navideño en el Temple d’Eymet.

Encontrarás todo lo que necesitas para complacerte a ti mismo o a los demás: comida, regalos, artesanía… pero también podrás disfrutar de un vaso de vino caliente, café o té con pasteles.

Genießen Sie die weihnachtliche Stimmung im Temple d’Eymet.

Hier können Sie alles finden, was das Herz begehrt oder Ihnen Freude bereitet: Lebensmittel, Geschenke, Kunsthandwerk… aber auch einen schönen Moment bei einem Glühwein, Kaffee oder Tee mit Kuchen verbringen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides