Ateliers d’art floral à Chauray Rue du Temple Chauray, 16 décembre 2023 17:00, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Envie de concevoir vos propres compositions florales pour Noël ?

Rendez-vous le week-end du 16-17 décembre au Temple de Chauray, de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h.

Pensez à emmener votre propre matériel : sécateur, pince coupante, ciseaux, etc.

Nombre de personnes limité par atelier : réservation obligatoire au 06.82.96.82.21

Participation : 15€.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Rue du Temple Temple de Chauray

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Want to design your own Christmas flower arrangements?

Join us on the weekend of December 16-17 at the Chauray Temple, from 2:30 to 4:30 pm and from 5 to 7 pm.

Remember to bring your own equipment: pruning shears, wire cutters, scissors, etc.

Limited number of people per workshop: booking essential on 06.82.96.82.21

Participation: 15?

¿Quieres diseñar tus propios arreglos florales navideños?

Únase a nosotros el fin de semana del 16 y 17 de diciembre en el Templo de Chauray, de 14.30 a 16.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

No olvides traer tu propio material: tijeras de podar, cortaalambres, tijeras, etc.

Número limitado de personas por taller: imprescindible reservar en el 06.82.96.82.21

Participación: 15?

Haben Sie Lust, Ihre eigenen Blumenarrangements für Weihnachten zu entwerfen?

Treffen Sie sich am Wochenende vom 16. bis 17. Dezember im Temple de Chauray, von 14:30 bis 16:30 Uhr und von 17 bis 19 Uhr.

Denken Sie daran, Ihre eigenen Materialien mitzubringen: Gartenschere, Seitenschneider, Schere etc.

Begrenzte Anzahl von Personen pro Workshop: Reservierung unter 06.82.96.82.21 erforderlich

Teilnahmegebühr: 15?

