Les potes aux feux de la Rampe

Spectacle » Nos plus belles années »

Cabaret, sketchs et chansons au Temple de Chauray

Placement libre – Adultes 10€ – Jusqu’à 12 ans 5€

Uniquement sur réservation : 05 49 33 04 95 – 06 76 71 20 12.

Rue du Temple Temple de Chauray

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les potes aux feux de la Rampe

Nos plus belles années » show

Cabaret, sketches and songs at the Temple de Chauray

Free admission – Adults 10? – Up to 12 years 5?

By reservation only: 05 49 33 04 95 – 06 76 71 20 12

Les potes aux feux de la Rampe

Espectáculo « Nos plus belles années

Cabaret, sketches y canciones en el Temple de Chauray

Entrada gratuita – Adultos 10? – Menores de 12 años 5?

Sólo con reserva: 05 49 33 04 95 – 06 76 71 20 12

Les potes aux feux de la Rampe

Show « Unsere schönsten Jahre »

Kabarett, Sketche und Chansons im Tempel von Chauray

Freier Eintritt – Erwachsene 10? – Bis 12 Jahre 5?

Nur mit Reservierung: 05 49 33 04 95 – 06 76 71 20 12

