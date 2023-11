Dégustation – Matinée Boudin Rue du Temple Chamaloc, 26 novembre 2023, Chamaloc.

Chamaloc,Drôme

Boudin à emporter (9€ les 50cm) ou repas à déguster sur place (Boudin/Purée maison, vin, fromage et tarte aux pommes maison (15€ par personne)..

2023-11-26 11:00:00 fin : 2023-11-26 14:00:00. EUR.

Rue du Temple

Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Boudin to take away (9? per 50cm) or meal to enjoy on site (Boudin/Homemade potato purée, wine, cheese and homemade apple pie (15? per person).

Boudin para llevar (9? por 50cm) o comida para disfrutar in situ (Boudin/pudin casero, vino, queso y tarta de manzana casera (15? por persona).

Blutwurst zum Mitnehmen (9? pro 50cm) oder Essen vor Ort (hausgemachte Blutwurst/püree, Wein, Käse und hausgemachter Apfelkuchen (15? pro Person).

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme du Pays Diois