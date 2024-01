Cinéma : Nous trois ou rien Rue du Temple Arès, vendredi 26 avril 2024.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:15:00

fin : 2024-04-26

Comédie dramatique de Kheiron, 2015.

D’un village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternel optimistes. Une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre ensemble.

Tout public – Accès réservé aux membres du Ciné-Club du Bassin.

Rue du Temple Salle brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-28 par OT Arès