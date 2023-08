Excursion culturelle dans les Landes Rue du Temple Arès, 5 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès en covoiturage à 07h45, rdv sur le parking de l’espace Brémontier.

Visite guidée à 10h15 du Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet (sud des Landes), comprenant également une exposition temporaire « Je mange donc je suis ».

Déjeuner à Aubagnan à 12h30.

Visite guidée de Saint-Sever, incluant l’abbaye bénédictine du XIIème siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO à 14h30.

Tout public – 30€/personne..

Rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Departure from Arès by car pool at 07:45, meeting point in the Espace Brémontier parking lot.

Guided tour at 10:15 am of the Musée de la Faïence et des Arts de la Table in Samadet (southern Landes), including a temporary exhibition entitled « Je mange donc je suis » (« I eat therefore I am »).

Lunch at Aubagnan at 12:30 pm.

Guided tour of Saint-Sever, including the 12th-century Benedictine abbey, a UNESCO World Heritage Site, at 2:30pm.

Open to all – 30?/person.

Salida de Arès en coche compartido a las 07:45, punto de encuentro en el aparcamiento del Espace Brémontier.

Visita guiada del Museo de la Faïence et des Arts de la Table en Samadet (sur de las Landas) a las 10:15, incluyendo una exposición temporal titulada « Je mange donc je suis » (« Como, luego existo »).

Comida en Aubagnan a las 12:30.

Visita guiada de Saint-Sever, incluida la abadía benedictina del siglo XII, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, a las 14.30 h.

Abierto a todos – 30 euros/persona.

Abfahrt von Arès in Fahrgemeinschaften um 07:45 Uhr, Treffpunkt auf dem Parkplatz des Espace Brémontier.

Führung um 10:15 Uhr durch das Musée de la Faïence et des Arts de la Table in Samadet (Süd-Landes), das auch eine temporäre Ausstellung « Je mange donc je suis » (Ich esse, also bin ich) umfasst.

Mittagessen in Aubagnan um 12:30 Uhr.

Geführte Besichtigung von Saint-Sever, einschließlich der Benediktinerabtei aus dem 12. Jahrhundert, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, um 14:30 Uhr.

Alle Altersgruppen – 30?/Person.

