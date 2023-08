Cinéma : Sous le ciel d’Alice Rue du Temple Arès, 15 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Un premier film primé à Cannes (Chloé Mazlo, 2021). Années 50 : une jeune suissesse s’installe au Liban et a un coup de foudre pour un astrophysicien malicieux. Mais le couple est vite rattrapé par la guerre civile…

Tout public – Accès réservé aux

membres du Ciné-Club du Bassin..

Rue du Temple Salle brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Cannes award-winning debut (Chloé Mazlo, 2021). The 50s: a young Swiss woman settles in Lebanon and falls in love with a mischievous astrophysicist. But the couple is soon caught up in the civil war?

Open to all – Access reserved to

ciné-Club du Bassin members.

Una ópera prima premiada en Cannes (Chloé Mazlo, 2021). En los años cincuenta, una joven suiza se traslada al Líbano y se enamora a primera vista de un travieso astrofísico. Pero la pareja pronto se ve atrapada en la guerra civil..

Abierto a todos – Acceso reservado a

miembros del Ciné-Club du Bassin.

Ein in Cannes preisgekrönter Debütfilm (Chloé Mazlo, 2021). 50er Jahre: Eine junge Schweizerin zieht in den Libanon und verliebt sich auf den ersten Blick in einen schelmischen Astrophysiker. Doch das Paar wird schnell vom Bürgerkrieg eingeholt

Alle Altersgruppen – Zugang nur für

mitglieder des Ciné-Club du Bassin.

