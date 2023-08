Excursion Balade Nature dans les Landes Rue du Temple Arès, 13 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès en covoiturage à 8h45. Point de rendez-vous : parking de l’Espace Brémontier.

Balade nature à Mano (Landes) à 10h30 (5km autour d’un lac), pique-nique, puis visite du Musée de la Photo de Félix Arnaudin (Maison des Illustres) à Labouheyre à 15h.

Tout public – Gratuit..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . .

Rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Departure from Arès by carpool at 8:45 am. Meeting point: Espace Brémontier parking lot.

Nature walk in Mano (Landes) at 10:30 am (5km around a lake), picnic, then visit to the Musée de la Photo de Félix Arnaudin (Maison des Illustres) in Labouheyre at 3 pm.

All ages – Free.

Salida de Arès en coche compartido a las 8.45 h. Punto de encuentro: aparcamiento Espace Brémontier.

Paseo por la naturaleza en Mano (Landas) a las 10.30 h (5 km alrededor de un lago), picnic y, a continuación, visita al Museo de la Fotografía de Félix Arnaudin (Maison des Illustres) en Labouheyre a las 15 h.

Gratuito para todos.

Abfahrt von Arès in Fahrgemeinschaften um 8:45 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz des Espace Brémontier.

Naturwanderung in Mano (Landes) um 10:30 Uhr (5 km um einen See), Picknick, dann Besuch des Fotomuseums von Félix Arnaudin (Maison des Illustres) in Labouheyre um 15:00 Uhr.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès