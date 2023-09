Atelier pour enfant – Stickers et flockage – Les Bêta Makers Rue du Tapis Vert Melle, 22 février 2024, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Les Bêta Makers

Jeudi 22 février 2023 de 9h30 à 17h00, salle du Tapis Vert à Melle

Numérique : Stickers et Flockage – Atelier pour les 10/15 ans

Tarifs : 25€ la journée et 10€ de cotisation annuelle à l’association

Inscription obligatoire en ligne sur le site labetapi.fr.

2024-02-22

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Beta Makers

Thursday, February 22, 2023 from 9:30 a.m. to 5:00 p.m., Tapis Vert room, Melle

Digital: Stickers and Flockage? Workshop for 10/15 year-olds

Prices: 25? per day plus 10? annual membership fee to the association

Online registration required at labetapi.fr

Creadores Beta

Jueves 22 de febrero de 2023 de 9.30 a 17.00 horas, sala Tapis Vert de Melle

Digital: ¿Pegatinas y Flocking? Taller para 10/15 años

Precios: 25? por día más 10? de suscripción anual a la asociación

Inscripción en línea obligatoria en labetapi.fr

Die Beta Maker

Donnerstag, 22. Februar 2023, 9.30 bis 17.00 Uhr, Salle du Tapis Vert in Melle

Digital: Stickers und Flockage? Workshop für 10/15-Jährige

Preise: 25? pro Tag und 10? Jahresbeitrag für den Verein

Verbindliche Anmeldung online unter labetapi.fr

