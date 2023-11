Cani rando avec ou sans chien Rue du Suc Beauzac, 2 décembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

L’association Autour du Chien 43 organise une cani-rando au départ de la salle des associations. 2 parcours seront au choix, avec ou sans chien : 7,5 km (départ 9 h à 9 h 30) et 4,5 km (départ 10 h à 10 h 30)..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Rue du Suc maison des associations

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Autour du Chien 43 association is organizing a cani-rando starting from the salle des associations. there will be a choice of 2 routes, with or without dog: 7.5 km (starting at 9 a.m. to 9.30 a.m.) and 4.5 km (starting at 10 a.m. to 10.30 a.m.).

La asociación Autour du Chien 43 organiza un cani-rando que saldrá de la sala de asociaciones. se podrá elegir entre 2 recorridos, con o sin perro: 7,5 km (salida de 9.00 a 9.30 h) y 4,5 km (salida de 10.00 a 10.30 h).

Der Verein Autour du Chien 43 organisiert ein Cani-Rando mit Start am Saal der Vereine. es stehen 2 Strecken zur Auswahl, mit oder ohne Hund: 7,5 km (Start 9:00 bis 9:30 Uhr) und 4,5 km (Start 10:00 bis 10:30 Uhr).

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron