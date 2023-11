Oktoberfest Rue du Stade Westhalten, 11 novembre 2023, Westhalten.

Westhalten,Haut-Rhin

D’Sutzmatter Riwerla Putzer organise sa soirée Oktoberfest !Au programme, un apéritif-concert est animé par DJ PACOS. Sur réservation avant le 3 novembre 2023..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Rue du Stade

Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est



D’Sutzmatter Riwerla Putzer is organizing its Oktoberfest evening, featuring an aperitif with DJ PACOS. Reservations required by November 3, 2023.

D’Sutzmatter Riwerla Putzer organiza su velada Oktoberfest, con aperitivo y concierto a cargo de DJ PACOS. Las reservas deben realizarse antes del 3 de noviembre de 2023.

D’Sutzmatter Riwerla Putzer organisiert seinen Oktoberfest-Abend!Auf dem Programm steht ein Aperitif-Konzert, das von DJ PACOS moderiert wird. Mit Reservierung bis zum 3. November 2023.

