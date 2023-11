MARCHÉ DE NOËL Rue du Stade Vair-sur-Loire, 3 décembre 2023, Vair-sur-Loire.

Vair-sur-Loire,Loire-Atlantique

Le Comité des Fêtes de Vair-sur-Loire organise le marché de Noël à Saint-Herblon le dimanche 3 décembre !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue du Stade Salle des sports Madeleine Cartier

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Comité des Fêtes de Vair-sur-Loire is organizing a Christmas market in Saint-Herblon on Sunday, December 3!

El Comité de Fiestas de Vair-sur-Loire organiza un mercado navideño en Saint-Herblon el domingo 3 de diciembre

Das Festkomitee von Vair-sur-Loire organisiert am Sonntag, dem 3. Dezember, den Weihnachtsmarkt in Saint-Herblon!

