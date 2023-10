PLUS LOIN QUE LOIN – THÉÂTRE Rue du Stade Vair-sur-Loire, 28 octobre 2023, Vair-sur-Loire.

Vair-sur-Loire,Loire-Atlantique

Une pièce de Zannie Harris par la troupe de l’emporte pièce. Un morceau de terre au milieu de l’Atlantique sud, une île à deux mille miles de toute terre habitée, un volcan endormi, battu par les ventes et la pluie..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Rue du Stade Salle Louis Rousseau

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A play by Zannie Harris by the troupe de l’emporte pièce. A piece of land in the middle of the South Atlantic, an island two thousand miles from any inhabited land, a dormant volcano, battered by sales and rain.

Una obra de Zannie Harris por la troupe de l’emporte pièce. Un pedazo de tierra en medio del Atlántico Sur, una isla a dos mil millas de cualquier tierra habitada, un volcán inactivo, azotado por las ventas y la lluvia.

Ein Stück von Zannie Harris von der Truppe « l’emporte pièce ». Ein Stück Land in der Mitte des Südatlantiks, eine Insel zweitausend Meilen von jedem bewohnten Land entfernt, ein schlafender Vulkan, geschlagen von Verkauf und Regen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire