Fête du sport et forum des associations Rue du stade Ussel, 9 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Quelque soit votre âge et votre condition physique, cette journée vous permettra de découvrir et pratiquer gratuitement les nombreuses disciplines proposées par les associations usselloises mais aussi de concocter le programme de vos loisirs pour l’année..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Rue du stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Whatever your age and physical condition, this day will allow you to discover and practice free of charge the many disciplines offered by the associations of Ussellois but also to concoct the program of your leisure for the year.

Sea cual sea su edad o su condición física, esta jornada le permitirá descubrir y practicar gratuitamente las numerosas disciplinas que ofrecen las asociaciones de Ussell, así como elaborar su programa de ocio para el año.

Unabhängig von Ihrem Alter und Ihrer körperlichen Verfassung können Sie an diesem Tag kostenlos die zahlreichen Sportarten entdecken und ausüben, die von den usselloiser Vereinen angeboten werden, aber auch Ihr Freizeitprogramm für das ganze Jahr zusammenstellen.

