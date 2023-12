L’artifice des saveurs rue du Stade Sundhouse, 14 juillet 2024, Sundhouse.

Sundhouse Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14

fin : 2024-07-14

Food trucks, stands et buvette seront ravir vos papilles ! Animation musicale et karaoké..

L’association Sélestat Contre le Cancer vous donne rendez-vous dans une ambiance de fête nationale. venez découvrir de nombreuses saveurs au travers d’un village gourmand.

EUR.

rue du Stade

Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du grand Ried