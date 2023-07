LA RANDO DU CASTOR rue du Stade – salle des fêtes Troisfontaines, 20 août 2023, Troisfontaines.

Troisfontaines,Moselle

La Rando du castor organisée par l’association La Vigilante, c’est :

– 3 circuits VTT sont tracés : 20, 30 et 50 km.

– 2 parcours de marche ou de course à pied sont proposés : 8 et 12 km.

Les inscriptions (payantes) donnent droit à un petit déjeuner (café et croissants), à un cadeau souvenir ainsi qu’aux ravitaillements sur les parcours.

Les itinéraires vous feront découvrir quelques sites remarquables de ce beau secteur vallonné des Vosges du Sud mosellan.

Tout au long de la journée, il est possible de consommer des flamms, des pizzas et des grillades (les végétariens ne sont pas oubliés)

Des sanitaires et des douches sont mis à disposition.

Les départs sont libres entre 7h30 et 11h30.

Ces randonnées n’ont pas de caractère de compétition et ne nécessitent donc aucune affiliation à une fédération, ni la présentation d’un certificat médical.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 07:30:00 fin : 2023-08-20 11:30:00. EUR.

rue du Stade – salle des fêtes

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est



The Rando du castor organized by the association La Vigilante is :

– 3 mountain bike circuits: 20, 30 and 50 km.

– 2 walking or running routes: 8 and 12 km.

Registration (fee payable) entitles you to a breakfast (coffee and croissants), a souvenir gift and refreshments along the way.

The itineraries will enable you to discover some of the outstanding sites of this beautiful hilly area of the Vosges du Sud Mosellan.

Flams, pizzas and grills are available throughout the day (vegetarians are not forgotten)

Toilets and showers are available.

Departures are free between 7:30 and 11:30 a.m.

These tours are non-competitive, and do not require membership of a federation or presentation of a medical certificate.

El Rando du castor está organizado por la asociación La Vigilante:

– 3 circuitos de bicicleta de montaña: 20, 30 y 50 km.

– 2 circuitos a pie o corriendo: 8 y 12 km.

La inscripción (de pago) da derecho a un desayuno (café y cruasanes), un obsequio de recuerdo y refrescos a lo largo del recorrido.

Los itinerarios le llevarán por algunos de los lugares más destacados de esta hermosa zona de colinas de los Vosgos del Sur Mosellanos.

Durante todo el día se ofrecen flambeados, pizzas y carnes a la parrilla (tampoco se olvida a los vegetarianos)

Hay aseos y duchas a su disposición.

Las salidas son libres entre las 7h30 y las 11h30.

Se trata de paseos no competitivos, por lo que no es necesario estar federado ni disponer de certificado médico.

Die vom Verein La Vigilante organisierte Rando du castor (Biberwanderung) ist :

– 3 Mountainbike-Routen sind abgesteckt: 20, 30 und 50 km.

– es werden 2 Wander- oder Laufstrecken angeboten: 8 und 12 km.

Die Anmeldungen (kostenpflichtig) berechtigen zu einem Frühstück (Kaffee und Croissants), einem Erinnerungsgeschenk sowie zu Verpflegungsstationen auf den Strecken.

Die Strecken führen Sie zu einigen bemerkenswerten Orten in diesem schönen hügeligen Gebiet der Südvogesen an der Mosel.

Den ganzen Tag über können Sie Flamms, Pizzas und Gegrilltes verzehren (Vegetarier werden nicht vergessen)

Sanitäranlagen und Duschen stehen zur Verfügung.

Die Abreise ist zwischen 7:30 und 11:30 Uhr frei.

Diese Wanderungen haben keinen Wettkampfcharakter und erfordern daher weder eine Mitgliedschaft in einem Verband noch die Vorlage eines ärztlichen Attests.

