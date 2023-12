Marche en soutien à l’association Charcot 29 Rue du Stade Saint-Pabu Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14 . Organisée par l’association des marcheurs et pétanqueurs de l’Aber.

Circuits de 6 et 12,5 km.

Vente de pains cuits au feu de bois par l’association Beva en Lambaol .

Rue du Stade Salle omnisports

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne

