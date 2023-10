MARCHÉ DE NOËL rue du Stade Saint-Jean-Rohrbach, 2 décembre 2023, Saint-Jean-Rohrbach.

Saint-Jean-Rohrbach,Moselle

La municipalité et les associations de Saint-Jean-Rohrbach organisent leur traditionnel marché de noël.

Une vingtaine d’exposants proposeront aux visiteurs leur production, éléments décoratifs, miel, escargots …

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. 0 EUR.

rue du Stade

Saint-Jean-Rohrbach 57510 Moselle Grand Est



The municipality and associations of Saint-Jean-Rohrbach are organizing their traditional Christmas market.

Around twenty exhibitors will be selling their wares, including decorative items, honey and snails…

Refreshments and snacks on site.

El municipio y las asociaciones de Saint-Jean-Rohrbach organizan su tradicional mercado navideño.

Una veintena de expositores venderán artículos de decoración, miel y caracoles.

Habrá refrescos y comida in situ.

Die Gemeinde und die Vereine von Saint-Jean-Rohrbach organisieren ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Rund zwanzig Aussteller bieten den Besuchern ihre Produkte, Deko-Elemente, Honig, Schnecken … an.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES