Festival de l’accordéon Rue du stade Saint-Georges-des-Groseillers, 9 novembre 2023, Saint-Georges-des-Groseillers.

Saint-Georges-des-Groseillers,Orne

Le comité des fêtes de Saint Georges des Groseillers organise le Festival de l’accordéon le jeudi 9 novembre à 14h, salle Maurice Lecocq – Rue du Stade.

Avec Karine Fontaine, Jérôme Richard, Emilie et Jérôme Ortet.

Entrée : 15€ boisson chaude et gâteau compris

Réservation au 06 74 39 45 05 ou au 02 33 64 13 07.

Rue du stade Salle Maurice Lecocq

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie



The Comité des fêtes de Saint Georges des Groseillers organizes the Accordion Festival on Thursday, November 9 at 2pm, Salle Maurice Lecocq – Rue du Stade.

With Karine Fontaine, Jérôme Richard, Emilie and Jérôme Ortet.

Admission: 15? hot drink and cake included

Bookings on 06 74 39 45 05 or 02 33 64 13 07

El Comité de Fiestas de Saint Georges des Groseillers organiza el Festival del Acordeón el jueves 9 de noviembre a las 14:00 h, Sala Maurice Lecocq – Rue du Stade.

Con Karine Fontaine, Jérôme Richard, Emilie y Jérôme Ortet.

Entrada: 15? bebida caliente y tarta incluidas

Reservas al 06 74 39 45 05 o al 02 33 64 13 07

Das Festkomitee von Saint Georges des Groseillers organisiert das Akkordeonfestival am Donnerstag, den 9. November um 14 Uhr im Saal Maurice Lecocq – Rue du Stade.

Mit Karine Fontaine, Jérôme Richard, Emilie und Jérôme Ortet.

Eintritt: 15 ? inklusive warmem Getränk und Kuchen

Reservierung unter 06 74 39 45 05 oder 02 33 64 13 07

