Les artistes de la Vére : Exposition de peinture Rue du Stade Saint-Georges-des-Groseillers, 14 octobre 2023, Saint-Georges-des-Groseillers.

Saint-Georges-des-Groseillers,Orne

13 ème édition deu salon » Les artistes de la Vère »

Le Salon des artistes de la Vère expose dans la salle Lecocq, à Saint-Georges-des-Groseillers. Cette exposition met à l’honneur des artistes différents chaque année. Son invité d’honneur est Franck Hébert.

Franck Hébert est un peintre français contemporain originaire de Donnay(14220). Il utilise la peinture comme sa principale forme d’expression. Il n’hésite pas à entrer en contact avec des abstractions pour bousculer sa routine et insuffler une nouvelle énergie à ses œuvres. Il rend directement et reste proche de l’idée originale grâce à l’approche du couteau à huile qu’il utilise.

Les 14 et 15 octobre 2023 de 10h à 18h30 à la salle Lecocq de Saint-Georges-des-Groseillers..

Rue du Stade

Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie



13th « Les artistes de la Vère » exhibition

The « Salon des artistes de la Vère » exhibits in the Salle Lecocq, in Saint-Georges-des-Groseillers. The exhibition features a different artist each year. Its guest of honor is Franck Hébert.

Franck Hébert is a contemporary French painter from Donnay (14220) who uses painting as his main form of expression. He doesn’t hesitate to make contact with abstractions to shake up his routine and breathe new energy into his work. He renders directly and stays close to the original idea thanks to the oil knife approach he uses.

October 14 and 15, 2023 from 10am to 6:30pm at Salle Lecocq, Saint-Georges-des-Groseillers.

13ª edición de la exposición « Les artistes de la Vère

El Salon des artistes de la Vère (Salón de los artistas de la Vère) se celebra en la Salle Lecocq, en Saint-Georges-des-Groseillers. Cada año se presentan artistas diferentes. El invitado de honor es Franck Hébert.

Franck Hébert es un pintor francés contemporáneo de Donnay (14220) que utiliza la pintura como principal forma de expresión. No duda en entrar en contacto con las abstracciones para sacudir su rutina e insuflar nueva energía a su obra. Renderiza directamente y se mantiene cerca de la idea original gracias a la técnica del cuchillo al óleo que utiliza.

14 y 15 de octubre de 2023 de 10.00 a 18.30 h en la Sala Lecocq de Saint-Georges-des-Groseillers.

13. Ausgabe der Messe « Les artistes de la Vère » (Die Künstler der Vère)

Die Ausstellung « Les artistes de la Vère » findet in der Salle Lecocq in Saint-Georges-des-Groseillers statt. Bei dieser Ausstellung werden jedes Jahr verschiedene Künstler geehrt. Ihr Ehrengast ist Franck Hébert.

Franck Hébert ist ein zeitgenössischer französischer Maler aus Donnay(14220), der die Malerei als seine wichtigste Ausdrucksform nutzt. Er zögert nicht, mit Abstraktionen in Berührung zu kommen, um seine Routine zu durchbrechen und seinen Werken neue Energie zu verleihen. Er gibt direkt wieder und bleibt dank der Herangehensweise des von ihm verwendeten Ölmessers nahe an der ursprünglichen Idee.

Am 14. und 15. Oktober 2023 von 10 bis 18.30 Uhr in der Salle Lecocq in Saint-Georges-des-Groseillers.

