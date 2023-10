MÉGA BOURSE AUX JOUETS, AUX SPORTS ET À LA PUÉRICULTURE rue du stade Saint-Amé, 4 novembre 2023, Saint-Amé.

Saint-Amé,Vosges

MEGA BOURSE aux jouets le 05 Novembre 2023. Sur la superficie complète de la salle polyvalente (derrière la mairie).

Dépôt : – Samedi 04/11 de 14h à 17h

Vente : – Dimanche 05/11 de 9h à 12 h et de 14h à 17h

Restitution des invendus de 18h à 18h30

Nous prenons en dépôt :

– Les jouets de tous âges,

– La puériculture (ex : petit lit, parc, poussette, siège auto, petit matériel de bébé, gigoteuse, tour de lit, drap de petit lit, chaise-haute, etc…),

– Tous matériels de sport (ex : kimono, rollers, ballon, chaussure de foot, divers protections, matériel d’équitation, combinaisons de skis, blousons de skis, etc…),

– Les vélos de tous âges,

– Livres en lot,

– Consoles et jeux vidéo,

– DVD pour enfants.

Nous ne prenons pas les peluches et seul le matériel en bon état sera accepté.

Carte de 3€ pour 25 articles déposés + 10 % du prix de l’article.

La bourse est organisée par l’amicale scolaire de Saint-amé. Tous les bénéfices permettent le financement des sorties et projets pédagogiques des élèves de l’école de Saint-amé.

Pour tout dépôt n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité.

Renseignements au 07.82.03.06.83. Tout public

Samedi 2023-11-04 14:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. 0 EUR.

rue du stade

Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est



MEGA BOURSE aux jouets on November 05, 2023. Over the entire surface area of the multi-purpose hall (behind the town hall).

Deposit: – Saturday 04/11 from 2pm to 5pm

Sale : – Sunday 05/11 from 9am to 12pm and from 2pm to 5pm

Return of unsold items from 18h to 18h30

We take in deposit :

– Toys of all ages,

– Childcare items (e.g. crib, playpen, stroller, car seat, baby equipment, sleeping bag, cot bumper, crib sheet, high chair, etc.),

– All sports equipment (e.g. kimonos, rollerblades, balls, soccer boots, various protective gear, riding gear, ski suits, ski jackets, etc.),

– Bicycles of all ages,

– Books in sets,

– Consoles and video games,

– DVDs for children.

We do not accept stuffed animals, and only equipment in good condition will be accepted.

3? card for 25 items deposited + 10% of item price.

The sale is organized by the Amicale Scolaire de Saint-Amé. All profits go towards financing outings and educational projects for Saint-amé schoolchildren.

Don?t forget to bring your identity card with you when you make a deposit.

For further information, call 07.82.03.06.83

MEGA BOURSE aux jouets el 05 de noviembre de 2023. En toda la superficie de la sala polivalente (detrás del ayuntamiento).

Depósito: – Sábado 04/11 de 14h a 17h

Venta : – Domingo 05/11 de 9h a 12h y de 14h a 17h

Devolución de los artículos no vendidos de 18.00 a 18.30 h

Aceptamos en depósito :

– Juguetes de todas las edades,

– Artículos de puericultura (por ejemplo, cuna, parque, cochecito, silla de coche, pequeño equipamiento para bebés, saco de dormir, chichonera, sábana de cuna, trona, etc.),

– Todo el material deportivo (por ejemplo, kimonos, patines, balones, botas de fútbol, protecciones diversas, ropa de equitación, trajes de esquí, chaquetas de esquí, etc.),

– Bicicletas de todas las edades,

– Libros en juegos,

– Consolas y videojuegos,

– DVD para niños.

No aceptamos peluches y sólo se aceptarán equipos en buen estado.

Tarjeta de 3? por 25 artículos depositados + 10% del precio del artículo.

La venta está organizada por la asociación escolar Saint-Amé. Todos los beneficios se destinan a financiar salidas y proyectos educativos para los alumnos del colegio Saint-Amé.

No olvide traer su carné de identidad cuando haga el depósito.

Para más información, llame al 07.82.03.06.83

MEGA-SPIELZEUGBÖRSE am 05. November 2023. Auf der gesamten Fläche der Mehrzweckhalle (hinter dem Rathaus).

Abgabe: – Samstag, 04.11. von 14:00 bis 17:00 Uhr

Verkauf: – Sonntag, 05/11 von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Rückgabe der unverkauften Waren von 18:00 bis 18:30 Uhr

Wir nehmen in Verwahrung:

– Spielzeug aller Altersgruppen,

– Babyartikel (z. B. Kinderbett, Laufstall, Kinderwagen, Autositz, Babyausstattung, Schlafsack, Bettumrandung, Bettlaken, Hochstuhl usw.),

– Alle Sportgeräte (z. B. Kimono, Inline-Skates, Bälle, Fußballschuhe, verschiedene Schutzvorrichtungen, Reitausrüstung, Skianzüge, Skijacken usw.),

– Fahrräder aller Altersgruppen,

– Bücher im Paket,

– Konsolen und Videospiele,

– DVDs für Kinder.

Wir nehmen keine Plüschtiere an und nur Material in gutem Zustand wird angenommen.

3? Karte für 25 abgegebene Artikel + 10% des Artikelpreises.

Die Börse wird von der Amicale scolaire de Saint-amé organisiert. Alle Gewinne werden für die Finanzierung von Ausflügen und pädagogischen Projekten der Schüler der Schule Saint-amé verwendet.

Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Personalausweis mitzubringen.

Weitere Informationen unter 07.82.03.06.83

Mise à jour le 2023-10-09 par OT REMIREMONT