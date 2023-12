Soirée théâtrale rue du Stade Saasenheim, 3 février 2024, Saasenheim.

Saasenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

« Mir mien verschwende » – Comédie de Bernard EIBEL en 3 actes.

Les frères Max et Maurice qui sont en fuite après un braquage de banque manqué se réfugient dans le cabinet du kiné Louis Lang. Après un massage qui tourne mal, Max assomme le Kiné et cache son corps derrière la table de massage. Mais l’arrivée du policier Georges, qui se plaint de mal de dos, oblige les deux compères à s’improviser masseurs… Rebondissements et fous rires garantis

rue du Stade

Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



