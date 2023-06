LES THÉÂTRALES D’ENTRE-VIGNES Rue du Stade Rue du Stade Entre-Vignes, 30 juin 2023, Entre-Vignes.

Entre-Vignes,Hérault

Food truck, pièces de théâtre, concerts le vendredi 30 juin et samedi 1er juillet.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Rue du Stade

Rue du Stade

Entre-Vignes 34400 Hérault Occitanie



Food truck, plays and concerts on Friday, June 30 and Saturday, July 1

Food truck, obras de teatro y conciertos el viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio

Foodtruck, Theaterstücke, Konzerte am Freitag, 30. Juni und Samstag, 1. Juli

Mise à jour le 2023-06-27 par OT PAYS DE LUNEL