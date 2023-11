Trail du Petit Ballon rue du stade Rouffach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Rouffach Trail du Petit Ballon rue du stade Rouffach, 1 décembre 2023, Rouffach. Rouffach,Haut-Rhin Trail du Petit Ballon : 53 km. Marathon du Petit Ballon : 42 km. Circuit des Grands Crus : 24 km. Mini trail de l’âne : 13 km. Inscriptions sur sporkrono-inscription.fr.

2024-03-17 fin : 2024-03-17 17:00:00. EUR.

rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Trail du Petit Ballon: 53 km. Petit Ballon Marathon: 42 km. Circuit des Grands Crus: 24 km. Mini trail de l’âne: 13 km. Registration on sporkrono-inscription.fr Trail du Petit Ballon: 53 km. Maratón de Petit Ballon: 42 km. Circuito de los Grandes Crus: 24 km. Mini trail de l’âne: 13 km. Para inscribirse, visite sporkrono-inscription.fr Trail du Petit Ballon: 53 km. Marathon des Petit Ballon: 42 km. Rundweg der Grands Crus: 24 km. Mini trail de l’âne (Esel-Trail): 13 km. Anmeldungen unter sporkrono-inscription.fr Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Rouffach Autres Lieu rue du stade Adresse rue du stade Ville Rouffach Departement Haut-Rhin Lieu Ville rue du stade Rouffach latitude longitude 47.9539339;7.29632679999997

rue du stade Rouffach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouffach/