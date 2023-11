Bal de carnaval Rue du Stade Rouffach, 2 mars 2024, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Fêtez carnaval en grand style avec le bal masqué animé par la Challenger Orchestre. Au programme : élection de la reine et concours de travesti. Petite restauration sur place..

2024-03-02 fin : 2024-03-02 23:59:00. EUR.

Rue du Stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate carnival in style with the masked ball animated by the Challenger Orchestra. On the program: election of the queen and transvestite contest. Small catering on the spot.

Celebre el carnaval por todo lo alto con el baile de máscaras organizado por la Orquesta Challenger. En el programa: elección de la reina y concurso de travestis. Pequeño catering en el lugar.

Feiern Sie Karneval im großen Stil mit einem Maskenball, der vom Challenger Orchester moderiert wird. Auf dem Programm stehen die Wahl der Königin und ein Travestiewettbewerb. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach