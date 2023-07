Fête des associations Rue du Stade Rouffach, 2 septembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Passer l’après-midi à découvrir les activités proposées par les associations de la commune ! Un moment de rencontre et d’échanges avec les associations..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 18:00:00. 0 EUR.

Rue du Stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Spend the afternoon discovering the activities proposed by the associations of the commune! A moment of meeting and exchange with the associations.

Pase una tarde descubriendo las actividades que ofrecen las asociaciones locales Una oportunidad para conocer y charlar con las asociaciones.

Verbringen Sie den Nachmittag damit, die von den Vereinen der Gemeinde angebotenen Aktivitäten zu entdecken! Ein Moment der Begegnung und des Austauschs mit den Vereinen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach