Festival Les Résonnantes Rue du Stade Rosheim, 29 juin 2024, Rosheim.

Rosheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-29

Des concerts et de la convivialité : concerts, spectacles, structures gonflables, pétanque, … Buvette et petite restauration sur place..

Des concerts et de la convivialité au stade de foot !

Restauration et Buvette sur place

0 EUR.

Rue du Stade

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



