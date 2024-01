Trail « Tous en basket » Rue du Stade Roncey, dimanche 17 mars 2024.

Roncey Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:45:00

fin : 2024-03-17

Trail « Tous en basket » 6km, 10km, 16km. Randonnée de 10km et 6 km et courses pour les enfants.

Buvette et restauration sur place.

Rue du Stade Stade de football

Roncey 50210 Manche Normandie



