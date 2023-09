Marché de Noël Rue du stade Pontacq, 25 novembre 2023, Pontacq.

Pontacq,Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noel avec exposants divers. La mairie proposera une buvette ainsi que de la garbure et des sandwichs à la vente .

Jeux gonflables et jeux géants de quilles, balade en calèche et photo avec le Père Noël.

Date limite d’inscription le 3 novembre..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Rue du stade Salle Pierre Lacaze

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with various exhibitors. The Town Hall will provide a refreshment bar, as well as garbure and sandwiches for sale.

Inflatable and giant bowling games, horse-drawn carriage ride and photo with Santa Claus.

Registration deadline: November 3.

Mercado navideño con varios expositores. El ayuntamiento ofrecerá un puesto de refrescos, así como garbures y bocadillos a la venta.

Juegos hinchables y bolos gigantes, paseos en coche de caballos y una foto con Papá Noel.

Fecha límite de inscripción: 3 de noviembre.

Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Ausstellern. Das Rathaus bietet einen Getränkestand sowie Garbure und Sandwiches zum Verkauf an.

Aufblasbare Spiele und Riesenkegelbahnen, Kutschfahrten und ein Foto mit dem Weihnachtsmann.

Anmeldeschluss ist der 3. November.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN