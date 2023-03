Concert Thibault Cauvin Rue du stade, 8 avril 2023, Plougonvelin Plougonvelin.

2023-04-08 – 2023-04-08

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. A 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde. Il s’embarque dans une tournée sans fin de plus de mille représentations dans quelques 120 pays, dans des lieux parfois extraordinaires le Carnegie Hall, de New York, la Cité interdite de Pékin, le sommet de la Tour Eiffel…

Son jeu universel et sa personnalité attachante charment et rassemblent tous les publics. Thibault joue, nous raconte, fait rêver. Assister à l’un de ses concerts est une réelle expérience, dont on se souvient…

accueil@espacekeraudy.com +33 2 98 38 00 38 https://www.espacekeraudy.com/Thibault-Cauvin-221.html

