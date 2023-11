Soirée back to 80’s rue du stade Pfaffenheim, 18 novembre 2023, Pfaffenheim.

Pfaffenheim,Haut-Rhin

Sortez vos vêtements fluo, vos vestes à épaulettes, vos leggings en lycra et vos meilleures danses robotiques, car nous allons plonger dans l’univers coloré des années 80 !

Ou venez comme vous êtes !

Attachez vos ceintures pour un voyage dans le passé rempli de musique, de danse et de souvenirs rétro..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:59:00. EUR.

rue du stade

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est



Get out your fluorescent clothes, your epaulette jackets, your lycra leggings and your best robotic dances, because we’re going to dive into the colorful world of the 80s!

Or come as you are!

Fasten your seatbelts for a trip down memory lane filled with music, dance and retro memories.

Saca tu ropa fluorescente, tus chaquetas de hombreras, tus leggings de lycra y tus mejores bailes robóticos, ¡porque vamos a sumergirnos en el colorido mundo de los 80!

¡O ven como eres!

Abróchate el cinturón para un viaje a la memoria lleno de música, baile y recuerdos retro.

Holt eure Neonkleidung, Schulterpolsterjacken, Lycra-Leggings und eure besten Robotertänze heraus, denn wir tauchen in die bunte Welt der 80er Jahre ein!

Oder kommen Sie so, wie Sie sind!

Schnallen Sie sich an für eine Reise in die Vergangenheit voller Musik, Tanz und Retro-Erinnerungen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach