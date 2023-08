TOUS AU SHOW Rue du Stade Orée d’Anjou, 30 septembre 2023, Orée d'Anjou.

Orée d’Anjou,Maine-et-Loire

Profitez d’un spectacle haut en couleurs à St-Laurent-des-Autels au profit de la lutte contre le cancer !.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Rue du Stade Saint-Laurent-des-Autels

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enjoy a colorful show in St-Laurent-des-Autels to benefit the fight against cancer!

Disfrute de un colorido espectáculo en St-Laurent-des-Autels a beneficio de la lucha contra el cáncer

Genießen Sie eine farbenfrohe Show in St-Laurent-des-Autels zugunsten des Kampfes gegen den Krebs!

Mise à jour le 2023-08-26 par eSPRIT Pays de la Loire