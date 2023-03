Conférence publique « être Franc-maçon Aujourd’hui » Rue du stade Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Monistrol-sur-Loire . conférence publique organisée par l’Association Culturelle et Philosophique Altiligérienne et animée par

Philippe FOUSSIER, journaliste, ancien Grand Maître du Grand Orient de France

« Être Franc-maçon aujourd’hui » +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Rue du stade MJC Monistrol Monistrol-sur-Loire

