Brocante vide grenier du Foot Rue du stade Ménesplet, 19 novembre 2023, Ménesplet.

Ménesplet,Dordogne

Brocante vide grenier du Foot : ouvert aux particuliers et professionnels, restauration sur place, 2€ le m : 06 07 35 20 70.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Rue du stade Stade

Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Brocante vide grenier du Foot: open to individuals and professionals, on-site catering, 2? per m : 06 07 35 20 70

Brocante vide grenier du Foot: abierto a particulares y profesionales, restauración in situ, 2? por m: 06 07 35 20 70

Brocante vide grenier du Foot : offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende, Restauration vor Ort, 2? le m : 06 07 35 20 70

Mise à jour le 2023-10-17 par Vallée de l’Isle