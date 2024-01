Forum de l’orientation et de l’emploi Rue du Stade Masevaux-Niederbruck, vendredi 15 mars 2024.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-15

Ce forum permet aux entreprises en recherche de compétences de promouvoir les postes disponibles dans leur structure et de mettre en avant certains métiers en apportant aux plus jeunes, la possibilité de les découvrir à travers des ateliers ludiques et/ou par des présentations. Forum gratuit et ouvert à tous types de publics !

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-28 par Office de tourisme de Masevaux