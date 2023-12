Super loto des Ecoles Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2024-02-17 17:30:00

fin : 2024-02-17 Venez partager un moment convivial en famille lors du super loto des écoles, organisé par l’Association des Oeuvres Scolaires.

Au programme : Ouverture de la salle dès 17h30, commencement du loto à 19h, achat des cartons en ligne, buvette, casse-croûte. Réservations des places conseillée jusqu’au 15 février 2024 de préférence par mail : aosdoller@gmail.com ou par téléphone au 03 89 82 53 96. Dans la limite des places disponibles..

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est

