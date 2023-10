Nouvel an du FC Masevaux rue du Stade Masevaux-Niederbruck, 31 décembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Le FC Masevaux vous propose sa traditionnelle soirée du Nouvel An animée par l’orchestre Valence. Repas préparé par la maison Bringel de Guewenheim. Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



FC Masevaux invites you to its traditional New Year’s Eve party, hosted by the Valence orchestra. Meal prepared by Bringel de Guewenheim. Reservations required.

El FC Masevaux organiza su tradicional fiesta de Nochevieja con música en directo de la orquesta de Valence. Comida preparada por Bringel de Guewenheim. Reserva obligatoria.

Der FC Masevaux bietet Ihnen seinen traditionellen Neujahrsabend an, der vom Orchester Valence moderiert wird. Das Essen wird von der Firma Bringel aus Guewenheim zubereitet. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de Masevaux