Salon du bien être Rue du Stade Masevaux-Niederbruck, 26 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Venez profiter d’un moment de détente pour la 6ème édition Ici et Maintenant Salon du Bien-être – Création et Minéraux.

Au programme : Conférences, thérapies, ateliers et petite restauration sur place..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. EUR.

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy a moment of relaxation at the 6th Ici et Maintenant Salon du Bien-être – Création et Minéraux.

On the program: conferences, therapies, workshops and light refreshments on site.

Venga a disfrutar de un momento de relajación en el 6º Salón del Bienestar Ici et Maintenant – Création et Minéraux.

En el programa: conferencias, terapias, talleres y aperitivos in situ.

Kommen Sie und genießen Sie einen Moment der Entspannung bei der 6. Ausgabe Ici et Maintenant Salon du Bien-être – Création et Minéraux.

Auf dem Programm stehen Vorträge, Therapien, Workshops und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de tourisme de Masevaux