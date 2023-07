Pizzakelwa – Kilbe Rue du Stade Masevaux-Niederbruck, 5 août 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Venez profiter des manèges de la fête foraine qui raviront petits et grands ! Buvette et restauration sur place..

2023-08-05 fin : 2023-08-13 . EUR.

Rue du Stade

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy the fairground rides that will delight young and old alike! Refreshments and snacks on site.

Venga y disfrute de atracciones para todas las edades Refrescos y catering in situ.

Genießen Sie die Karussells des Jahrmarkts, die Groß und Klein begeistern werden! Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme de Masevaux