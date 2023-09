Spectacle théâtre Il y a plus de lumière sur votre visage Rue du Stade Louzy, 12 mars 2024, Louzy.

Louzy,Deux-Sèvres

Ce spectacle aborde la question de la culture de divertissement, sans en faire le procès, en décortiquant nos mécanismes d’adhésion. Qu’est-ce que nos héros et nos fictions racontent de nous ?.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

Rue du Stade À la salle Hespérida

Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This show tackles the question of entertainment culture, without putting it on trial, by deconstructing our mechanisms of adhesion. What do our heroes and fictions say about us?

Este programa aborda la cuestión de la cultura del espectáculo, sin someterla a juicio, examinando los mecanismos por los que nos la creemos. ¿Qué dicen de nosotros nuestros héroes y nuestras ficciones?

Dieses Stück befasst sich mit der Frage der Unterhaltungskultur, ohne sie zu verurteilen, indem es die Mechanismen unserer Zustimmung untersucht. Was erzählen unsere Helden und Fiktionen über uns?

Mise à jour le 2023-09-12 par Maison du Thouarsais