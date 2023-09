Soirée Karaoké Rue du stade Linxe, 29 septembre 2023, Linxe.

Linxe,Landes

Venez chanter et partager un moment de convivialité entre amis !

Entrée libre.

Buvette et petite restauration sur place (adhésion 2€ mini)..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 23:00:00. .

Rue du stade Salle Etienne Dupin

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come sing and share a moment of conviviality with friends!

Free entrance.

Refreshment bar and snacks on site (membership 2? mini).

¡Venga a cantar y a compartir un momento de convivencia con los amigos!

Entrada gratuita.

Refrescos y tentempiés in situ (abono 2? mini).

Kommen Sie zum Singen und teilen Sie einen geselligen Moment mit Freunden!

Der Eintritt ist frei.

Getränke und kleine Snacks vor Ort (Mitgliedschaft 2? mini).

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Landes Nature Tourisme