Soirée Réveillon du nouvel an Rue du Stade Liginiac, 31 décembre 2023, Liginiac.

Liginiac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Le Comité des Fêtes de Liginiac organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre avec un repas et animé par Loïc Lutsen, soirée 80.

Menu ; kir et amuses bouches, assiette de fruits de mer, foie de gras mi-cuit et ses condiments, boudin de Saint-Jacques truffé et ses chanterelles, trou antillais, ballotine de chapon farcie aux marrons et champignons, assiette de fromages et vacherin maison et son coulis de fruits rouges.

Réservation avant le 22 décembre..

EUR.

Rue du Stade Salle des fêtes

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme de Haute Corrèze