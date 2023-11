L’accordéon de l’oncle Gaston Rue du Stade Liginiac, 2 décembre 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

La bibliothèque municipale de Liginiac vous invite à conte musical pour enfants, « L’accordéon de l’oncle Gaston » avec Angélique Pennetier et Géraldine Gallois.

A partir de 5 ans, sur réservation.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Rue du Stade

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Liginiac municipal library invites you to a musical tale for children, « L’accordéon de l’oncle Gaston » with Angélique Pennetier and Géraldine Gallois.

Ages 5 and up, by reservation

La biblioteca municipal de Liginiac le invita a un cuento musical para niños, « L’accordéon de l’oncle Gaston » con Angélique Pennetier y Géraldine Gallois.

Para niños a partir de 5 años, imprescindible reservar

Die Gemeindebibliothek von Liginiac lädt Sie zum musikalischen Märchen für Kinder, « L’accordéon de l’oncle Gaston » mit Angélique Pennetier und Géraldine Gallois ein.

Ab 5 Jahren, mit Reservierung

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze