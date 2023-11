Téléthon Liginiac Rue du Stade Liginiac, 18 novembre 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

Téléthon à Liginiac avec au programme : randonnée casse croûte de 10km, départ à 10€, 7€. Casse croûte offert par la Société de Chasse. De 9h à 12h dessins et coloriages avec Vinciane et de 15h à 17h avec belote, scrabble… avec les Compagnons de la Bonne Humeur à 7€. En soirée de 18h à 19h concert de la chorale des Gorges de la Haute Dordogne à 7€..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

Rue du Stade

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Telethon in Liginiac with program: 10km snack hike, departure at 10?, 7?. Snack offered by the Société de Chasse. From 9am to 12pm drawings and coloring with Vinciane and from 3pm to 5pm belote, scrabble… with the Compagnons de la Bonne Humeur at 7? In the evening, from 18h to 19h, a concert by the Gorges de la Haute Dordogne choir at 7?

Telemaratón en Liginiac con el siguiente programa: 10 km a pie de merienda, con salida a las 10?, 7? Merienda ofrecida por la Société de Chasse. De 9h a 12h dibujos y colorear con Vinciane y de 15h a 17h belote, scrabble… con los Compagnons de la Bonne Humeur a las 7? Por la tarde, de 18:00 a 19:00 h, concierto del coro Gorges de la Haute Dordogne a las 7:00 h.

Telethon in Liginiac mit folgendem Programm: 10 km lange Wanderung mit Imbiss, Start um 10 Uhr, 7 Uhr. Der Imbiss wird von der Jagdgesellschaft angeboten. Von 9 bis 12 Uhr Zeichnungen und Ausmalbilder mit Vinciane und von 15 bis 17 Uhr Belote, Scrabble… mit den Compagnons de la Bonne Humeur (7?). Am Abend von 18 bis 19 Uhr Konzert des Chors der Gorges de la Haute Dordogne für 7?

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze