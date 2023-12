L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES AGRICOLES DE LA PLANCHE Rue du Stade La Planche, 21 mars 2024, La Planche.

La Planche Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 20:30:00

Conférence avec la présence de Michaël Ripoche.

Conférence avec la présence de Michaël Ripoche

Le Pays du Vignoble Nantais est traversé par sept unités paysagères. Celle de la plaine maraîchère de La Planche ne se limite pas aux frontières administratives : elle est en lien avec le bassin de Grand Lieu. Michaël Ripoche propose de prendre le temps de la découvrir. |

Au sud-ouest du vignoble nantais, le secteur de La Planche est marqué par un bocage qui structure encore le paysage. La vigne cède le pas aux grandes prairies et, de plus en plus, aux activités maraîchères le long de la vallée de l’Ognon et des axes routiers. |

Il s’agit d’un paysage en mutation qui interroge, comme sur les bords de Loire, l’intégration des abris plastiques. Comme ailleurs, il est soumis à la pression foncière, que ce soit pour l’habitat ou les zones économiques. Dans ce contexte, quels sont les éléments remarquables à identifier et à préserver ? Comment accompagner la mutation de ces paysages ? |

Gratuit – Réservation en ligne

.

Rue du Stade

La Planche 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire