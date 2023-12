PAGAILLE AU CHALET Rue du Stade La Planche, 4 décembre 2023, La Planche.

La Planche,Loire-Atlantique

Vendredi 15/12 à 20h30, Samedis 2, 9 et 16/12 à 20h30 et dimanche 3, 10 et 17 décembre à 15h, une Pièce de théâtre et un spectacle de variétés le tout sous le signe de l’humour, et dans un esprit très convivial..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . EUR.

Rue du Stade Salle La Passerelle

La Planche 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Friday 15/12 at 8:30 pm, Saturdays 2, 9 and 16/12 at 8:30 pm and Sundays December 3, 10 and 17 at 3 pm, a play and a variety show, all in the spirit of humor and conviviality.

Viernes 15/12 a las 20.30 h, sábados 2, 9 y 16/12 a las 20.30 h y domingos 3, 10 y 17 de diciembre a las 15 h, una obra de teatro y un espectáculo de variedades, todo ello en un ambiente de humor y convivencia.

Freitag, den 15. Dezember um 20:30 Uhr, Samstag, den 2., 9. und 16. Dezember um 20:30 Uhr und Sonntag, den 3., 10. und 17. Dezember um 15:00 Uhr, ein Theaterstück und eine Varieté-Show, alles im Zeichen des Humors und in einer sehr geselligen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire