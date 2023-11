MARCHÉ DE NOËL rue du Stade Kalhausen, 3 décembre 2023, Kalhausen.

Kalhausen,Moselle

Organisé par le Syndicat arboricole et horticole.

Une trentaine d’artisans seront présents, l’occasion de se faire plaisir avant les festivités de fin d’année.

Petite restauration, buvette, café-gâteau tout au long de la journée.

Visite du Saint-Nicolas dans l’après-midi.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

rue du Stade

Kalhausen 57412 Moselle Grand Est



Organized by the Syndicat arboricole et horticole.

Some thirty artisans will be on hand, providing an opportunity to treat yourself before the end-of-year festivities.

Snacks, refreshments, coffee and cake all day long.

Visit from Saint-Nicolas in the afternoon.

Organizado por el Syndicat arboricole et horticole.

Una treintena de artesanos le ofrecerán la oportunidad de darse un capricho antes de las fiestas de fin de año.

Durante todo el día se ofrecerán tentempiés, refrescos y pasteles.

Visita desde Saint-Nicolas por la tarde.

Organisiert von der Obst- und Gartenbaugenossenschaft.

Rund 30 Kunsthandwerker sind anwesend, eine gute Gelegenheit, sich vor den Feierlichkeiten zum Jahresende etwas Gutes zu tun.

Den ganzen Tag über gibt es kleine Snacks, Getränke und Kaffee und Kuchen.

Besuch des Nikolaus am Nachmittag.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES