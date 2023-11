S-Innlemer Bier Fescht rue du Stade Innenheim, 25 novembre 2023, Innenheim.

Innenheim,Bas-Rhin

L’Union Sportive Innenheim organise une soirée fête de la bière avec restauration et DJ Urban Event. Réservation avant le 17 novembre au 06 51 22 50 82. Choucroute royale ou jambon à l’os braisé et crudités..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

rue du Stade

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Union Sportive Innenheim organizes a beer party with catering and DJ Urban Event. Reservations by November 17 on 06 51 22 50 82. Royal sauerkraut or braised ham on the bone and crudités.

La Union Sportive Innenheim organiza una velada cervecera con catering y DJ Urban Event. Reserva antes del 17 de noviembre en el 06 51 22 50 82. Chucrut real o jamón cocido con hueso y crudités.

Die Union Sportive Innenheim organisiert einen Oktoberfestabend mit Essen und Trinken und DJ Urban Event. Reservierung vor dem 17. November unter 06 51 22 50 82. Königliches Sauerkraut oder geschmorter Knochenschinken und Rohkost.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme d’Obernai