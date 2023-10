Bourse de puériculture rue du Stade Innenheim, 4 novembre 2023, Innenheim.

Innenheim,Bas-Rhin

L’Union Sportive d’Innenheim USI organise sa première bourse de puériculture (vêtements, petit matériel, jouets …). Petite restauration sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

rue du Stade

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Union Sportive d’Innenheim USI organizes its first childcare market (clothes, small equipment, toys …). Snacks and snacks on site.

La Union Sportive d’Innenheim USI organiza su primer mercadillo de puericultura (ropa, pequeño material, juguetes, etc.). Refrescos ligeros in situ.

Die Union Sportive d’Innenheim USI organisiert ihre erste Börse für Kinderpflege (Kleidung, Kleinmaterial, Spielzeug …). Kleine Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de tourisme d’Obernai